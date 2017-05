"Stopp Ramstein Air Base": Exklusiv-Interview mit dem Historiker Reiner Braun

Der Journalist und Historiker Reiner Braun spricht im RT Deutsch Interview über die Pläne für die diesjährige Aktionswoche „Stopp Ramstein Air Base“ im September, über politisch unruhige Zeiten und die Bundesregierung, die in den USA alleine einen Freund für Kriegszeiten sehen.

Die Ramstein Air Base ist ein Militärflugplatz der US Air Force und das Hauptquartier der US Air Forces Europe, der US Air Forces Africa, sowie das Hauptquartier des Allied Air Command (AIRCOM) Ramstein, einer NATO-Kommandobehörde zur Führung von Luftstreitkräften.

Die Aktionswoche findet vom 03. – 10. September 2017 unter dem Motto „Nein zu Drohnen“ statt.