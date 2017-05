Exklusiv: Der Tag des Sieges mit den Nachtwölfen in Berlin

Quelle: RT

Der 9. Mai ist in allen post-sowjetischen Ländern ein Feiertag. Und auch in Deutschland gibt es Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Wie jedes Jahr veranstalten die russischen Biker des Motorrad-Klubs "Nachtwölfe" eine Motorad-Tour nach Berlin und sorgen dafür, dass auch in Deutschland der 9. Mai geehrt wird.