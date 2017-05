Großspenden: Mehr als eine Million an CDU, FDP und SPD seit Jahresbeginn 2017

Quelle: Reuters

Unternehmen und Privatpersonen haben alleine in den ersten vier Monaten des Jahres mehr als eine Million Euro an Parteispenden an die genannten Parteien überwiesen. Alle übrigen Parteien haben bis Anfang Mai noch keine Zuwendungen über 50.000 Euro erhalten.