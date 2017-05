Live-Updates Schleswig-Holstein: CDU stärkste Kraft

Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren ab. Jüngsten Umfragen zufolge muss die regierende Koalition um ihre Mehrheit bangen. SPD-Ministerpräsident Torsten Albig zeigt sich dennoch optimistisch.

Bis 14 Uhr gaben 42,51 Prozent der gut 2,3 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie der Landeswahlleiter am Sonntagnachmittag mitteilte. 2012 hatte die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt bei 37,7 gelegen. Die Zahlen liegen im Trend, denn auch bei anderen Landtagswahlen 2016 und 2017 war in Deutschland eine höhere Beteiligung verzeichnet worden.

In Schleswig-Holstein durften am Sonntag erstmals auch 16-Jährige den Landtag in Kiel wählen. Bisher lag das Wahlalter wie im übrigen Deutschland bei 18.

Bei der Wahl muss die seit 2012 regierende Koalition aus SPD, Grünen und der Partei der dänischen Minderheit (SSW) um ihre Mehrheit bangen. Die letzten Umfragen sahen die CDU vor der SPD und keine Mehrheit für die „Küstenkoalition.“

Dies wäre ein schwerer Rückschlag für die SPD, deren Spitzenkandidat Martin Schulz bei der Bundestagswahl im September die christdemokratische Bundeskanzlerin Angela Merkel herausfordern wird. Nach seiner Nominierung Ende Januar hatten die Sozialdemokraten zunächst einen Höhenflug in den Meinungsumfragen verzeichnet.

Inzwischen hat der „Schulz-Effekt“ schon wieder nachgelassen. Bei der Landtagswahl im Saarland am 26. März landete die SPD weit hinter der CDU. Ein Regierungswechsel in Kiel wäre Rückenwind für Merkel in Berlin. Während ihrer fast zwölfjährigen Kanzlerschaft hat die CDU in Deutschland sechs Ministerpräsidenten-Posten verloren und keinen einzigen neu hinzugewonnen.

Die Mehrheitsverhältnisse im künftigen Kieler Landtag hängen auch davon ab, welche der kleineren Parteien den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schafft. Grüne und Liberale (FDP) dürften sicher im Parlament bleiben. Die AfD lag zuletzt nur noch knapp über fünf Prozent und die Linke meist knapp darunter. Der SSW ist als Minderheitenpartei von der Sperrklausel befreit.

Erste Prognosen der Fernsehsender werden mit Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr erwartet. Hochrechnungen folgen wenig später. Das vorläufige Endergebnis dürfte gegen 23.00 Uhr vorliegen.

Nur eine Woche nach Schleswig-Holstein stehen am nächsten Sonntag in Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen an. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland lebt rund ein Viertel aller deutschen Wahlberechtigten. Dort zeichnete sich zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden SPD und der oppositionellen CDU ab.

Verfolgen Sie hier in den Live-Updates den weiteren Verlauf des Wahlabends:

18:29 Uhr: Gewinne und Verluste aus der ersten Prognose:

18:19 Uhr: Die erste Prognose in der grafischen Übersicht:

18:16 Uhr: Fassungslosigkeit in den Gesichtern der SPD-Mitglieder:

18:11 Uhr: Die geschätzte Wahlbeteiligung:

Geschätzte Wahlbeteiligung: Bis 17:30 Uhr haben 54,88 % der

Wahlberechtigten ihre Stimme

bei der Landtagswahl abgegeben. #ltwsh#ltwsh17pic.twitter.com/H9NACQsfrh — Statistikamt Nord (@StatistikNord) 7. Mai 2017

18:04 Uhr: Laut der ersten Prognose von Infratest Dimap für die ARD sehen die Zahlen so aus: CDU 33 Prozent, SPD 26 Prozent, Grüne 13,5 Prozent, FDP 11,5 Prozent, Piraten 1,0 Prozent, SSW 3,5 Prozent, Linke 3,5 Prozent, AfD 5,5 Prozent, Sonstige 2,5 Prozent

17:26 Uhr: Noch gut 35 Minuten bis zur Bekanntgabe der Prognose. Es ist ein sonniger Tag in Schleswig-Holstein, die Menschen genießen den Wahltag vor dem Landeshaus, dem Sitz des Parlaments in Kiel.

17:11 Uhr: Der amtierende Ministerpräsident Torsten Albig gab sich bei der Stimmabgabe trotz knapper Umfragewerte demonstrativ optimistisch: