"Wir sind Freunde der USA und keine Burkas“: de Maiziere stößt neue Leitkultur-Debatte an

Quelle: Gettyimages.ru Bundesinnenminister Thomas de Maiziere und sein amerikanischer Kollege Jeh Johnson am 17. Mai in Washington.

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere erläutert in seinem neuen Integrationsplan, was die Menschen in Deutschland aus anderen Kulturkreisen dürfen und was nicht. Er plädiert auch für offene Gesellschaft und aufgeklärten Patriotismus. Die Bekenntnis zu EU und USA soll in der deutschen Leitkultur auch fest verankert werden.