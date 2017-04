Liveticker zum AfD-Parteitag in Köln: Debatten, Abstimmungen, Gegenproteste

Begleitet von massiven Gegenprotesten wollen heute 600 Delegierte der AfD das Wahlprogramm für die Bundestagswahl verabschieden. Im Mittelpunkt steht die Frage, wer als Spitzenteam antritt, nachdem Parteichefin Frauke Petry angekündigt hatte, sie stehe nicht für eine Spitzenkandidatur bereit.

14:40 Uhr:

Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat die zentrale Kundgebung gegen den AfD-Parteitag in Köln als "großartig" bewertet:

Hier stehen viele aufrechte Demokraten und sagen klipp und klar: Wir wollen so bleiben, wie wir sind - ein vielfältiges, ein offenes, ein tolerantes Land. Was ich hier bei der zentralen Kundgebung auf dem Kölner Heumarkt erlebe, ist ein buntes Aufstehen für die Demokratie, und das finde ich großartig."

Mit dem Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen habe ihre Anwesenheit bei der Kundgebung nichts zu tun, betonte Kraft gegenüber der DPA. Wichtig sei es, dass es hier darum geht, den Hetzern, denen, die spalten wollen, die gegen die Demokratie unterwegs sind, deutlich zu zeigen: Die Mehrheit in diesem Land möchte das nicht.

14:30 Uhr: Frauke Petry bekräftigt erneut, daß sie nicht in einem Spitzenteam zur Bundestagswahl mitarbeiten will.

#AfD-Chefin Frauke Petry hat bekräftigt, daß sie nicht in einem Spitzenteam zur Bundestagswahl mitarbeiten will. #AfDbpt17pic.twitter.com/FNBu8ovGtt — Marcus Schmidt (@maschmi73) 22. April 2017

14:00 Uhr: Parteichef Meuthen erklärt die Debatte, die Frauke Petry mit ihrem Zukunftsantrag eröffnete, für überflüssig und trügerisch". Delegierte reagieren mit starkem Applaus.

13:40 Uhr: Impressionen von den Gegendemonstrationen gegen den AfD-Parteitag - RT Deutsch-Reporter Stev Drews ist vor Ort:

13:30 Uhr:

13:20 Uhr:

Die Kölner-Polizei zieht eine erste Zwischenbilanz. „Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist unser Einsatzkonzept voll aufgegangen“, so Polizei-Sprecher Wolfgang Baldes zu Journalisten. Die Lage bleibt jedoch seinen Worten zufolge weiter "angespannt" und es sei eine „latent aggressive Grundstimmung bei Teilnehmern aus dem linksautonomen Sprektrum“ festzustellen. Bei Zusammenstößen an Sperrstellen sei es immer wieder zu „freiheitsentziehenden Maßnahmen“ gekommen. Konkrete Zahlen wieviele Personen bisher in Gewahrsam genommen wurden, liegen nicht vor. Durch Rangeleien sollen zwei Polizisten verletzt worden sein. Zu Verletzten auf Seiten der Demonstranten liegen derzeit keine Informationen vor.

12:50 Uhr: Die AfD will auf jeden Fall mit einem Spitzenteam in den Bundestagswahlkampf gehen. Ein Antrag, die Wahl der Spitzenkandidaten von der Tagesordnung zu streichen, wurde auf dem AfD-Bundesparteitag in Köln abgelehnt. Gestellt hatte ihn Parteivize Albrecht Glaser. Er gilt als Unterstützer von Parteichefin Frauke Petry.

12:33 Uhr: Redner bei der zentralen Großdemonstrationen gegen den AfD-Parteig verweisen auf die Verantwortung der neoliberalen Reformen für die Entstehung einer rechtspopulistischen Partei. Vertreter des Bündnisses "Unser Kreuz hat keine Ecken" verwehrten sich gegen eine Instrumentalisierung des Christentums durch die AfD.

12:20 Uhr: Das Tagungspräsidium meldet nach kurzen Beratungen rechtliche Bedenken gegen dieses Vorgehen an, weshalb die Anträge trotzdem vorgestellt wurden.

12:04 Uhr: Die AfD hat bei ihrem Bundesparteitag in Köln heftig darüber gestritten, ob die Delegierten über einen "Zukunftsantrag" von Parteichefin Frauke Petry entscheiden sollen. Auch über weitere Anträge zur ideologischen Ausrichtung der Partei gab es Streit. Die 600 Delegierten entschieden zunächst, zusätzliche Tagesordnungspunkte gar nicht zuzulassen.

11:30 Uhr: Mit Polizei-Eskorte sind am Samstag 13 Kölner Brautpaare zum Standesamt im Historischen Rathaus geleitet worden. Wegen der Demonstrationen gegen den AfD-Bundesparteitag waren viele Straßen gesperrt, so dass es für die Hochzeitsgesellschaften ohne Polizeischutz schwierig geworden wäre. Das Rathaus befindet sich ganz in der Nähe des Tagungshotels der AfD.

Super Sache unserer Kollegen in #Köln bei einem schwierigen Einsatz 👍 https://t.co/9PaYis5QWW — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 22. April 2017

11:15 Uhr: Lageeinschätzung der Kölner Polizei: