Bundestagswahl: Grüne brechen bei Umfragen auf sechs Prozent ein

Quelle: Reuters © Fabrizio Bensch Wohin geht die Reise für die Grünen bei der Bundestagswahl 2017?

Was sich bei der Landtagswahl im Saarland angedeutet hat, bestätigt sich jetzt im Bund: Die Grünen stecken in einer tiefen Krise. Die Partei rutscht in der Wählergunst auf den niedrigsten Stand seit 15 Jahren ab. Für einen Strategiewechsel dürfte es zu spät sein. Was nun?