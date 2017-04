Ernstzunehmende Sprengsätze am Dortmunder Mannschaftsbus – noch keine terroristischen Verbindungen

Quelle: Reuters © Ralph Orlowski Anzeigetafel im Stadion des Signal Iduna Parks, nachdem drei Sprengsätze nahe des Mannschaftsbusses der BVB explodierten; Deutschland, Dortmund, 11.April 2017.

Drei Sprengsätze explodierten am Dienstag Abend nahe des BVB-Mannschaftsbusses. Der spanische Verteidiger Marc Bartra erhielt Verletzungen an einer Hand und musste operiert werden. Derzeit prüft die Polizei einen Brief, in welchem eine Person die Verantwortung für die Explosionen übernimmt.