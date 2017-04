LGBT-Demo zieht vor Russische Botschaft in Berlin - Medienberichte über Gewalt in Tschetschenien

Am Samstag ist in Berlin eine Demonstration, an der mehrere hundert Menschen teilnahmen, vom Auswärtigen Amt zur Russischen Botschaft gezogen. Anlass war ein Medienbericht über Razzien, Folter und den Tod von homosexuellen Männern in einem geheimen Gefängnis in der autonomen russischen Republik Tschetschenien.