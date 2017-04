Islamkritiker Imad Karim: Was unsere Bundeskanzlerin macht ist ein Chaos

Quelle: RT Der Regisseur, Drehbuchautor und Fernsehjournalist Imad Karim im Gespräch mit RT Deutsch Redakteur Dr. Kani Tuyala

Der seit 1977 in Deutschland lebende Regisseur, Drehbuchautor und Fernsehjournalist Imad Karim spricht im Interview mit RT Deutsch Redakteur Dr. Kani Tuyala über seine Kritik an der Bundesregierung. Der deutsch-libanesische Islamkritiker sieht Deutschland in Gefahr und beklagt sowohl eine unkontrollierte Massenzuwanderung als auch einen unkritischen Umgang mit dem Islam.