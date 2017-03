Erneuter Großeinsatz in Düsseldorf: Angriff mit Stichwaffe - Mutmaßlicher Täter auf der Flucht

In Düsseldorf ist es erneut zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein Verletzter sei laut Polizeiangaben an der Kalkumer Schloßallee gefunden worden. Nach dem mutmaßlichen Täter wird derzeit im Kalkumer Forst im Norden Düsseldorfs gefahndet. Wegen des gestrigen Amoklaufs seien derzeit viele Beamte vor Ort. Ein NRW-Bild-Reporter schrieb auf Twitter, dass der Täter mit einer Machete bewaffnet war und eine Person schwer verletzt habe, die sich aber nicht in Lebensgefahr befinde.