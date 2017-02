Von der Leyens Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz: "Wir stehen hier als Transatlantiker"

Zu den Beziehungen mit den USA:

"Trolle, Terror und Fake-News" - Angriffe gegen den Westen:

Deutschland, als verantwortungsbewusste Demokratie, muss mehr Geld fürs Militär ausgeben:

Aus deutscher Sicht wird unser gewohnter Reflex, - nämlich wenn es wirklich eng wird, vor allem auf die Tatkraft unserer amerikanischen Freunde zu bauen und selbst eher bescheidene Beiträge zu bringen, nicht mehr genügen. Natürlich ist Burden Sharing eine Frage der Finanzen, des Geldes - ich werde darauf später eingehen. Aber „Burden Sharing“ ist eben auch weit mehr als Euro oder Dollar. Die Lasten gemeinsam zu tragen, heißt jederzeit füreinander einzustehen, wenn ein Partner in Not ist. Dies schließt Alleingänge aus – weder des Vorpreschens noch des sich Wegduckens. Das heißt dann aber auch, dass wir die Überzeugungsarbeit in unseren Ländern leisten und eine gemeinsame Sicht auf Krisen und Konflikte entwickeln müssen, um dann gemeinsam zu handeln. Wir Deutsche wollen diese Herausforderung annehmen: als Europäer, als Transatlantiker, aber vor allem auch als ein Land, das über ein Vierteljahrhundert nach dem Fall der Mauer als verantwortungsbewusste Demokratie erwachsen geworden ist. Ja, wir wissen, dass wir einen größeren, einen faireren Teil der Lasten für die gemeinsame atlantische Sicherheit tragen müssen. Wir wollen wachsen – und wir wollen europäisch wachsen. Und wir haben uns schon auf den Weg gemacht und sind ein gutes Stück vorangekommen.

Zur NATO-Operation "Enhanced Forward Presence" gegen eine "russische Aggression":

Vergangene Woche habe ich zusammen mit der litauischen Staatspräsidentin die ersten deutschen Soldatinnen und Soldaten der enhanced forward presence in Litauen begrüßt. Jahrzehnte mussten die Menschen in Litauen unter der Diktatur der Nazis und der Sowjetunion in Unfreiheit leben – doch sie beugten sich nie. Ich kann mich an die Bilder der singenden Revolution 1990 erinnern; auch an den Blutsonntag von Vilnius vor 26 Jahren. Der Mut und der Stolz der Menschen dieses Landes obsiegte damals über einen unendlich überlegen erscheinenden Gegner. Seitdem ist Litauen Teil eines ungeteilten Europas der Demokratie und der Freiheit. Ein angesehenes Mitglied von EU und NATO wie Estland, Lettland, Polen. Ein Land, das unsere Solidarität und unseren Schutz verdient. Heute sind deutsche Soldaten in Litauen, auch weil wir nicht vergessen, dass wir selbst unsere Freiheit und Einheit dem Schutz unserer Alliierten zu verdanken haben.



In unserer deutschen Battlegroup haben wir Niederländer, Norweger, Belgier, Luxemburger und bald auch Franzosen, Tschechen und Kroaten an unserer Seite. Auch das ist NATO. Der europäische Pfeiler ist aber mehr. Es geht um unsere Sicherheit und die Probleme nimmt uns keiner ab! Wir haben es allein und selber in der Hand. Deshalb haben wir das Framework Nations-Konzept, mit dem wir als Europäer die Fähigkeiten entwickeln, die fehlen und die keiner von uns alleine stemmen könnte. Von Cyber über ABC-Abwehr und Luftverteidigung bis zur europäischen Drohnentechnologie.

Initiative zu übernehmen, dass wir gemeinsam schlagkräftiger werden, auch das ist Burden Sharing. Aber der feste politische Wille, gemeinsam als Europäer untrennbar dem Frieden zu dienen, geht weiter. Noch vor siebzig Jahren waren Deutsche Todfeinde der Franzosen, der Niederländer, der Tschechen. Heute sind Teile des niederländischen Heeres in deutschen Großverbänden integriert und umgekehrt Teile der deutschen Marine unter niederländischer Führung.



Heute geht die deutsch-französischen Brigade in den Einsatz nach Mali und wir verzahnen unser Heer mit Rumänien und Tschechien, wir bauen und betreiben U-Boote mit Norwegen und wir entwickeln Drohnen mit Frankreich, Italien und Spanien. Diese Vernetzung dient dem Frieden und Schutz untereinander, aber wir müssen uns noch breiter aufstellen, wenn wir um uns herum zu Stabilität in unserer Nachbarschaft beitragen wollen - wie in Westafrika, Nordafrika oder dem Nahen und Mittleren Osten. Wir können das auf unsere Art tun. Immerhin hat Europa eine einzigartige Vielfalt von wirtschaftlichen, diplomatischen und sicherheitspolitischen Instrumenten.