"Wir machen Fehler, aber niemals Desinformation": Dunja Hayali (ZDF) antwortet RT Deutsch

Quelle: RT Als das Wort "Machtmensch Putin" fällt, kann sich Dunja Hayani das Lächeln nicht verkneifen.

RT Deutsch hat am 18. Januar die Podiumsdiskussion der CDU/CSU-Fraktion "Demokratie braucht Debatten ohne Hass und Verzerrung – Zur Lage in den sozialen Medien" besucht. Ein Impulsreferat dazu kam vom Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder. Es ging darum, Schritte zur Eindämmung so genannter Hass-Botschaften und Fake News zu begründen und zu diskutieren. RT Deutsch stellte eine Frage und bekam zwei Antworten.