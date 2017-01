Björn Höckes Skandalrede: Streit um Verharmlosung des Holocaust

Quelle: Reuters Steine des Anstoßes: In seiner Rede soll Björn Höcke das Holocaust-Gedenken verunglimpft haben.

Björn Hocke hat nach seiner Rede in Dresden am Dienstag eine Welle von Gegenwind erfahren. Die Reaktionen reichen von öffentlicher Kritik aus verschiedenen Richtungen über Aufrufe zu Disziplinarverfahren bis hin zu einer handfesten Strafanzeige. Was genau wird ihm vorgeworfen und warum?