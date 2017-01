RT fragt nach: Norbert Röttgen zu Sanktionen gegen Russland

von Dr. Kani Tuyala

Im Verlauf des Pressegesprächs fand Röttgen immer wieder Gelegenheit, die Sanktionen gegen Russland und deren Notwendigkeit zu erwähnen. Grund genug für RT Deutsch nachzuhaken. So gilt im Falle Russlands, im Gegensatz zur Sowjetunion, nicht mehr der Grundsatz Willy Brandts „Wandel durch Annäherung“. Bei China wiederum heißt es „Wandel durch Handel“. Im Falle Russlands allerdings scheint die Devise „Wandel durch Sanktionen“ zu sein. Dazu Röttgen:

RT Deutsch wollte es auch bei der Frage der Effektivität der Sanktionen etwas genauer wissen. Auch etliche Vertreter der Deutschen Wirtschaft und wirtschaftspolitische Analysten sind der Ansicht, dass diese der Europäischen Union auf Dauer mehr schaden als der Russischen Föderation. Russland hat die Sanktionen offensichtlich dazu genutzt, notwendige Reformen anzustoßen und auch die Wirtschaft scheint sich, wenn auch langsam, wieder zu erholen. Röttgen jedoch zeigt sich überzeugt vom Nutzen der Sanktionen, auch wenn es ihm nicht gerade leicht fällt, dies argumentativ überzeugend darzulegen:

Sanktionen sind nie etwas, was eine schöne Seite der Politik ist, sondern es ist eine Frage der Notwendigkeit und der schlichte Versuch zu beurteilen, ob sie geeignet und angemessen sind, um ein Ziel zu erreichen. Sie haben, es wird zwar bestritten, aber sachlich halte ich es für fast unbestreitbar, [dass sie] natürlich eine starke ökonomische Wirkung [haben] und das ist auch in Fachkreisen unbestritten. Sie tun weh. Darum gibt es ein starkes russisches Interesse, diese Sanktionen wegzubekommen. Das russische Interesse besteht ja nicht darin, die Europäer von den Schmerzen dieser Sanktionen zu befreien, so altruistisch muss auch ein Staat nicht sein, sondern es geht um die eigenen Schmerzen, die diese Sanktionen erzeugen. Den Zugang zum internationale Kapitalmarkt zu versperren, ist eine echte und wirksame Sanktion.