Pastor der Smidt-Gedächtniskirche zu US-Panzern in Bremerhaven: „Mir ist sehr mulmig“

In Bremerhaven werden in diesen Tagen 2.500 US-Kriegsfahrzeuge für die Operation Atlantic Resolve entladen. Diese sollen an der Grenze zu Russland für neun Monate stationiert werden. Der Pastor der „Großen Kirche“ in Bremerhaven, Matthias Rösel, ist nicht begeistert, und äußert gegenüber RT seine Besorgnis, dass in diesen unruhigen Zeiten weiteres Säbelrasseln betrieben wir