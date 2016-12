Britische "Wohnblockknacker"-Bombe in Augsburg: Größte Evakuierung seit Ende des 2. Weltkrieges

Quelle: Reuters © REUTERS/Wolfgang Rattay ARCHIVBILD: Koblenz, am 4. Dezember 2011: Nach erfolgreicher Entschärfung betrachtet ein Mitglied des Bombenräumungstrupps die britische 1.8 Tonnen-Bombe.

In Deutschland findet über Weihnachten die größte Evakuierung seit dem Zweiten Weltkrieg statt. 54.000 Augsburger müssen am zweiten Weihnachtsfeiertag vor der Entschärfung einer britischen 1,8 Tonnen-Bombe aus dem zweiten Weltkrieg in Sicherheit gebracht werden.