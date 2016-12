Weihnachtsmärkte: Leichte Ziele dank mangelnder Sicherheitsvorkehrungen

Quelle: Reuters Schwer bewacht: Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz - jedoch erst nach dem Anschlag am Montag.

Trotz voriger Hinweise auf das Risiko eines Anschlags auf einen der zahlreichen Weihnachtsmärkte in Deutschland, sind die meisten Plätze und Buden praktisch ungeschützt. RT-Reporter Peter Oliver war in Berlin unterwegs und fragte Passanten, ob diese sich nach dem Anschlag am Breitscheidplatz bessere Sicherheitsvorkehrungen wünschen.