"Damit Weihnachten ein sicheres Weihnachten ist": Merkel warnt und beschwört Bevölkerung

Nach der Verschärfung des Lockdowns forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel nun die Bevölkerung dazu auf, bei der Kraftanstrengung im Kampf gegen das Coronavirus nicht nachzulassen.

Gerade jetzt, da wir so viel an Weihnachten und an den kommenden Jahreswechsel denken, wünsche ich mir und wünsche ich uns allen, dass wir mehr denn je miteinander und füreinander einstehen", erklärte die CDU-Politikerin am Donnerstag in einer Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag.