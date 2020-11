Bayerns Ministerpräsident Söder: Lockdown verlängern und vertiefen

Dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gehen die bisher von der Bund-Länder-Beratung vorgeschlagenen Maßnahmen nicht weit genug. Der CSU-Politiker fordert "eine Ergänzung und Vertiefung des Lockdowns" besonders in Regionen, die als Hotspots bezeichnet werden. Die Höhe des Inzidenzwertes der Hotspots soll auf der Beratung am 25. November besprochen werden.

Insbesondere im Bereich Schule fordert Söder Verschärfungen. Entsprechend äußerte er sich am 24. November in einem Interview mit der Passauer Neuen Presse:

Kontakte müssen weiter reduziert werden. [...] Die Maskenpflicht in der Schule bleibt natürlich. Gerade in den älteren Klassen gibt es ein wachsendes Infektionsgeschehen. In den Hotspots sollte daher in den Wechselunterricht gegangen werden. Das soll nicht für Grundschüler gelten, und auch nicht für Abschlussklassen, aber für die älteren Schüler ab der siebten Klasse. [...] Zudem wollen wir ein neues System der Quarantäne an den Schulen überlegen: Wenn ein Schüler infiziert ist, dann soll nach wie vor die ganze Klasse in Quarantäne gehen. Aber nach fünf Tagen sollen Schnelltests gemacht werden – und wenn die negativ sind und Schüler keine Symptome haben, kann der Unterricht wiederaufgenommen werden.