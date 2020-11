"Aggressiv, schwarze Stunde, hysterisch" – Medienreaktionen auf gestrige Demonstration in Berlin

Unter dem Protest Tausender Menschen im Regierungsviertel hatten am Mittwoch Bundestag und Bundesrat den Weg für die von der Koalition geplanten Änderungen im Infektionsschutzgesetz freigemacht. Die Berliner Polizei setzte erstmals seit Jahren Wasserwerfer ein – allerdings ohne scharfen Strahl, sondern "nur" im Sprühmodus.

Am Rande der Proteste kam es vereinzelt zu Rangeleien zwischen Polizisten und Demonstranten. Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt 365 Menschen vorübergehend festgenommen. Bei zwei Menschen wurde richterlich geprüft, ob sie in Untersuchungshaft kommen. Bis zum Abend meldeten sich nach Polizeiangaben zehn Beamte als verletzt.

Die Reaktionen der deutschen Medien zu den gestrigen Ereignissen in Berlin fallen überwiegend negativ aus. Zwar werden die verfassungsrechtlichen Bedenken im Zusammenhang mit dem neuen Infektionsschutzgesetz in der Berichterstattung zumeist eingeräumt, doch gleichzeitig wird den Protestlern vorgeworfen, sich zu radikalisieren und gänzlich andere Ziele mit ihren Protesten zu verfolgen.

Mit Gott gegen das Infektionsschutzgesetz? Eine Demonstrantin in Berlin am 18. November 2020.

So schreibt zum Beispiel die FAZ:

Love, Peace und kein neues Gesetz: Demonstranten umarmen sich am 18. November 2020 in Berlin.

Die Stuttgarter Nachrichten sprechen von einem "Tag der Scham":

Taz-Redakteur Ingo Arzt sieht fundamentales Misstrauen gegen staatliches Handeln, Paranoia und Hysterie:

[...] Dahinter steht ein fundamentales Misstrauen gegen staatliches Handeln, eine politische Paranoia und Hysterisierung, die so schrill ist, dass den Beteiligten selbst nicht auffällt, wie menschenverachtend sie argumentieren. Sie demonstrieren für einen Staat, der die Schwächsten nicht schützen, sondern verrecken lassen soll. Für einen Staat, der menschliches Leben in lebenswertes und nicht lebenswertes unterteilen soll. [...]

Wasser marsch. Aufnahme während der Demonstration am Mittwoch, 18. November 2020 in Berlin.

Die junge Welt geht zwar davon aus, dass nicht "Neonazikader das Bild dieser Demonstrationen geprägt oder gar den Ton angegeben" hätten, attestiert den Demonstranten jedoch "in erster Linie einen entschlossenen Irrationalismus und in zweiter Linie ein erschreckend niedriges politisches Niveau":

Impfgegner, Hippies, Evangelikale, Gegner des 5G-Netzausbaus, Veganer, dazu die AfD-Klientel, 'Reichsbürger', Neonazis und Leute, die die Ideologie von Grundgesetz, 'Freiheit', 'Demokratie' und 'Rechtsstaat' so gründlich geschluckt haben, dass sie glauben, diese Schönheiten gegen Merkel und die 'DDR 2.0' verteidigen zu müssen: Das war in der Hauptsache das Spektrum, das am Mittwoch in Berlin demonstriert hat. Es ist ohne Zweifel mobilisierungsfähig; nicht ausgeschlossen ist, dass hier eine 'Pegida'-Bewegung neuen Typs Gestalt annimmt.