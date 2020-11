Schießbefehl der Polizei in Berlin? Gefälschte Tweets zur Corona-Demo aufgetaucht

In den sozialen Medien tauchten am Mittwoch gefälschte Tweets auf – angeblich verfasst von der Berliner Polizei. Darin wird ein "Schussbefehl" angekündigt, falls sich die Protestler aus dem Regierungsviertel nicht zurückziehen. Die echte Polizei dementiert.

Kontroverse Twitter-Mitteilungen sollten den Anschein erwecken, sie stammten angeblich von der Berliner Polizei. In einem solchen gefälschten Tweet ist sogar von einem "Schussbefehl" die Rede: "Wir haben nun einen Schussbefehl von der Bundesregierung erhalten und diesen zeitnah umsetzen, falls sich die Demonstranten nicht zurückziehen". In einem weiteren Tweet heißt es, die Polizei werde gegen die Protestler eine Mischung aus Chemtrails und RNA-Impfstoffen einsetzen. Die Berliner Polizei markierte die Falschmeldungen und rief via Twitter auf:

Teilen Sie diese bitte keinesfalls weiter – auch nicht aus Spaß. Falschmeldungen lassen sich nur so stoppen.

#Achtung#Fake

Aktuell kursieren gefälschte Tweets, die insbesondere über #Messenger geteilt werden. Es handelt sich um #Fakes & keine Tweets von unserem Account!! Teilen Sie diese bitte keinesfalls weiter - auch nicht aus Spaß.

Falschmeldungen lassen sich nur so stoppen.#b1811pic.twitter.com/eY61H8z2el — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 18, 2020

Mehrere Stunden lang demonstrierten am Mittwoch Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen in Berlin-Mitte. Laut Polizei waren die meisten Demonstranten den Aufforderungen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und Abstandhalten nicht nachgekommen. Laut der Behörde wollten zahlreiche Menschen auch nach dem erklärten Ende der Versammlung nicht weichen. Erstmals seit Jahren setzten die Polizisten daher Wasserwerfer ein. Am Rande der Proteste kam es vereinzelt zu Rangeleien zwischen Polizisten und Demonstranten. Laut Polizei wurde eine dreistellige Zahl von Menschen festgenommen.

Mehr zum Thema - AfD-Abgeordnete im Verdacht: Corona-Kritiker offenbar ins Parlament "eingeschleust"