Großeinsatz der Feuerwehr nach Brand in Berliner U-Bahn

Quelle: www.globallookpress.com © Marius Schwarz via www.imago-images.de Kurz nach Mitternacht hatte die Feuerwehr den Brand in der U-Bahn wieder unter Kontrolle. 15. November 2020

In der Nacht zum Montag musste die Feuerwehr einen Großbrand in einem U-Bahnhof in Berlin Zehlendorf unter Kontrolle bringen. Drei Menschen wurden bei dem Brand leicht verletzt, ein Schwerverletzter musste in eine Spezialklinik gebracht werden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag musste die Feuerwehr wegen eines Großbrands im Berliner U-Bahnhof "Onkel Toms Hütte" ausrücken. Die Feuerwehr kämpfte die ganze Nacht mit einer zweistelligen Zahl an Einsatzkräften gegen den Brand. Das Feuer sei in einem Geschäft im U-Bahnhof ausgebrochen und habe sich dann ausgebreitet. Die Brandursache ist bisher noch unklar. Mindestens drei Läden waren von dem Brand betroffen. In einem nahen Wohngebiet wurden die Anwohner gewarnt. Kurz nach Mitternacht teilte die Feuerwehr dann auf Twitter mit, dass das Feuer unter Kontrolle sei. Update: Das Feuer ist unter Kontrolle. Mit speziellen Sägen müssen nun Öffnungen im Dach geschaffen werden. Unsere #Drohne macht mit der Wärmebildkamera Aufnahmen in den Bereichen, die wir nicht mehr betreten können. pic.twitter.com/fL2ggoZkbA — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 15, 2020 Mit einer speziellen Säge mussten die Einsatzkräfte aufwendig viele Öffnungen für die Löscharbeiten im Dach schaffen. Auch nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht wurde, konnten noch nicht alle Bereiche betreten werden: Unsere Drohne macht mit der Wärmebildkamera Aufnahmen in den Bereichen, die wir nicht mehr betreten können, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Auch das THW war nach Angaben der Berliner Feuerwehr im Einsatz. Drei Menschen wurden durch den Brand leicht verletzt, ein Schwerverletzter musste in eine Spazialklinik gebracht werden. Die U-Bahn-Linie U3 ist zwischen dem U-Bahnhof Breitenbachplatz und dem U-Bahnhof Krumme Lanke noch immer unterbrochen. Mehr zum Thema -LIVE: Berlin – Brand in Spandauer Kirche ausgebrochen