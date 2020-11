Zusammenstöße mit Umweltaktivisten beim Räumungseinsatz im Dannenröder Forst (Videos)

Am Wochenende kam es erneut zu einem Räumungseinsatz der Polizei im Dannenröder Forst. Aktivisten warfen Steine und Feuerwerkskörper, es kam zu einem Absturz. Bereits am Donnerstag gab es mehrere Festnahmen.

Am Samstag versuchte die Polizei, Aktivisten und Barrikaden aus dem nördlichen Teil des Dannenröder Forsts in Hessen zu räumen. Die Demonstranten protestierten gegen den Bau der Autobahn A49 und zündeten Feuerwerkskörper. Auch Steinwürfe gegen Beamte habe es gegeben, teilte die Polizei via Twitter mit. Ein Mensch sei daraufhin festgenommen worden. Zudem hätten rund 10 bis 15 vermummte Personen Beamte mit Farbbeuteln beworfen. In einem anderen Teil des Waldes seien Polizisten von Bäumen aus mit Exkrementen beworfen worden.

Quelle: www.globallookpress.com

Die Besetzer haben im Wald Gräben ausgehoben, Lager errichtet, Baumhäuser gebaut und etwa 400 Barrikaden wie aufgetürmte Baumstämme und Äste errichtet, sagte die Polizei. Sie besetzen den Dannenröder Forst seit mehr als einem Jahr. Rund 85 Hektar des Waldes sollen für die Fertigstellung des neuen Abschnitts der Autobahn A49 zwischen Nord- und Mittelhessen gerodet werden.

Die Räumung ging am Sonntag weiter. Bei den Protesten ist am Sonntagmorgen eine Aktivistin aus etwa drei bis vier Metern Höhe auf den Waldboden gestürzt. Die Frau sei ansprechbar und werde medizinisch versorgt, sagte ein Polizeisprecher. Zur Schwere der Verletzungen konnte der Sprecher zunächst nichts sagen. Er widersprach Angaben der Rodungsgegner, wonach Einsatzkräfte ein Sicherungsseil eines aus Baumstämmen gebauten hochbeinigen Gestellen (Tripods) durchtrennten und dies zum Absturz führte. Nach Angaben der Polizei beobachteten Beamte den Sturz der Frau aus der Distanz und sorgten sofort für Erste Hilfe.

Wie ein Polizeisprecher sagte, hatten die Beamten am Morgen eines der Baumhaus-Camps in dem Waldstück betreten. Dabei sei es darum gegangen, die Menschen anzusprechen und ihnen die Möglichkeit zu geben, persönliche Gegenstände aus dem Wald zu bringen. Die Aktivisten seien dem nicht nachgekommen. Stattdessen sei mehrfach Pyrotechnik gezündet worden.

Verletzte habe es nicht gegeben. Auch ein Polizist, der von einem Stein am Bein getroffen wurde, blieb nach Angaben des Sprechers unverletzt. Mehrere Menschen hätten außerdem auf Tripods ausgeharrt.

Umwelt- und Klimaschützer protestieren gegen das Verkehrsprojekt, weil sie es angesichts der Klimakrise für verfehlt halten, Befürworter versprechen sich davon weniger Verkehrs- und Lärmbelastung in den Dörfern und eine bessere Anbindung ans Straßennetz.

Bereits am Donnerstag waren mehrere Menschen im Dannenröder Forst festgenommen worden, nachdem an einer Absperrung Beamte mit Pyrotechnik beschossen und Rauchbomben gezündet worden waren. Weitere Festnahmen gab es am Freitag. (rt/dpa)

Mehr zum Thema - Gutachten: Massiver Räumungseinsatz im Hambacher Forst auf Basis "konstruierter" Vorwände