"Das ist kollektive Angst" – TV-Pfarrer Jürgen Fliege zu Corona-Zeitgeist | GANZ OHR

Vielen Menschen ist Jürgen Fliege vor allem als TV-Moderator im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Erinnerung geblieben. Die Medienindustrie bezeichnet der evangelische Theologe und Bundesverdienstkreuzträger mittlerweile "als Pöbelindustrie".

Es sei sein "Entsetzen" gewesen, das ihn zu seinem Auftritt bei der Querdenken-Demo im September in München bewogen habe, so Fliege.

Das Heiligste, was ich mir vorstellen kann (…), ist die Würde des Menschen", erläutert er.

In Feldafing bei München hatte RT Deutsch-Redakteur Kani Tuyala Gelegenheit, ausführlicher mit dem evangelischen Theologen zu sprechen.

Generell solidarisiere er sich mit allen Menschen, die aufgrund einer anderen Meinung diskreditiert würden, erklärt Fliege etwa.

Das ist das Schlimmste, was man machen kann in einer Demokratie: Eine andere Meinung zu verteufeln und sie zum Teufel zu wünschen", so der Publizist.