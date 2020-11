Schwerer Fehler bei Corona-Tests: 800 positiv Getestete wussten nichts von ihrem Ergebnis

Symbolbild: Corona-Test am Kölner Hauptbahnhof am 28. August 2020

Der derzeitige "Lockdown-light" hilft auch gegen den Informationsrückstand der Gesundheitsämter. Unter anderem wegen Personalmangels sollen 800 Personen, die auf das Coronavirus positiv getestet worden waren, nicht über die Testergebnisse informiert worden sein.

Der städtische Sozialdezernent Harald Rau sagte am Freitag der Welt:

Wir konnten diesen Menschen, die sich in einem städtischen Testzentrum testen lassen haben, bislang nicht über ihr positives Ergebnis informieren.

Dieser Fehler sei teilweise dem Personalmangel geschuldet. Denn wenn man sich an den städtischen Corona-Teststationen auf das Virus testen lässt, wird man von einem Mitarbeiter des Gesundheitsamts über das Ergebnis informiert.

Die Zahl der Testpositiven sei in Köln inzwischen so hoch, dass man nicht mehr hinterherkomme, so der Sozialderzernent. Hierdurch habe sich ein Informationsrückstand ergeben. Wie zuverlässig die Corona-Tests sind, ist strittig. So kann es zu falsch positiven wie auch falsch negativen Testergebnissen kommen. Die Fehlerquote bei den Abstrichtests (PCR-Tests) soll gering sein.

Der Hersteller Bencard Diagnostics spricht von einer Sensitivität von 98,4 Prozent.