Wieder über 20.000 Corona-Infektionen in Deutschland – Neue Schnelltests laufen in ersten Ländern an

Erst am Freitag hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland erstmals die Marke von 20.000 überschritten. Am Samstag verzeichnet das Robert Koch-Institut 23.399 Neuinfektionen mit dem Erreger. Gleichzeitig läuft der Einsatz neuer SARS-CoV-2-Schnelltests an.

Laut Statistiken des Robert Koch-Instituts (RKI) vom 7. November um 00:00 Uhr haben die Gesundheitsämter in Deutschland in den vergangenen 24 Stunden 23.399 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 130 auf insgesamt 11.226. Bundesweit infizierten sich dem RKI zufolge seit dem Ausbruch der Pandemie nachweislich 642.488 Menschen.

Am Tag zuvor waren 21.506 neue Infektionen gemeldet worden – und damit erstmals mehr als 20.000. Schon an den drei vergangenen Samstagen war jeweils ein Rekord bei den Neuinfektionen erreicht worden: Der Wert hatte am 31. Oktober bei 19.059 gelegen, am 24. Oktober bei 14.714 und am 17. Oktober bei 7.830 Fällen.

Indes läuft in ersten Bundesländern der Einsatz neuer SARS-CoV-2-Schnelltests an. Laut einer Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die seit Mitte Oktober gilt, können die neuen Schnelltests vor allem in Kliniken und Pflegeheimen auf breiter Front kommen. Dies soll dazu beitragen, Bewohner, Personal und Besucher besser zu schützen. Die Einrichtungen müssen dazu ein Test-Konzept erstellen. Dann legt das Gesundheitsamt fest, wie viele Tests gekauft und auf Kassenkosten finanziert werden können - in Pflegeheimen sind bis zu 20 Tests pro Monat pro Bewohner möglich.

Bei Antigen-Schnelltests müssen Proben zum Auswerten nicht ins Labor gebracht werden. Sie gelten aber als nicht so genau wie sonst genutzte PCR-Tests. Vornehmen müssen sie medizinisch geschultes Personal. Laut Robert Koch-Institut muss ein positives Ergebnis eines Schnelltests durch einen PCR-Test bestätigt werden.

Der Bund hat für November neun Millionen Tests über Abnahmegarantien bei Herstellern gesichert, damit die Länder oder Einrichtungen sie kaufen können. Dieses monatliche Kontingent soll schrittweise auf 22 Millionen Schnelltests im Januar anwachsen.

Sachsen-Anhalt hat erste Heime und Kliniken mit gut 11.000 Tests ausgestattet. Weitere sollen in den nächsten Tagen folgen. Das Land will insgesamt 500.000 Tests beschaffen. In Bayern sind bisher 464.000 Schnelltests an 67 Kommunen verteilt worden. In Brandenburg werden die Schnelltests noch nicht flächendeckend eingesetzt, einzelne Einrichtungen nutzen sie aber schon. Auch in Schleswig-Holstein setzen nach Angaben des Sozialministeriums erste Einrichtungen Schnelltests ein. In Sachsen gibt es ebenfalls bereits Schnelltests, die Einrichtungen selbst beschaffen. In Berlin sollen noch in diesem Jahr sechs Millionen Schnelltests beschafft werden, 2021 weitere 6,58 Millionen. Die ersten 260.000 sind geliefert und werden an Pflegeeinrichtungen und die Wohnungslosenhilfe verteilt. In Nordrhein-Westfalen sollen Bewohner von Alten- und Pflegeheimen als erste beliefert werden. Thüringens Gesundheitsministerium verschafft sich derzeit einen Überblick, für welche Bereiche die Kosten auf Grundlage der Bundesverordnung übernommen werden. (dpa)

