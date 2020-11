Assholes first! – Leben wie ein echter Patriot | Strippenzieher

Wer bei Strippenzieher landet, darf glücklich sein! Schließlich gehört jeder irgendwo hin. Der Döner gehört nach Berlin, Donald Trump nach Amerika, Kurt in seine Bude, die Zuschauer zu Strippenzieher und Angela Merkel? Wo gehört die Kanzlerin hin?

Bevor Frau Merkel jetzt – den Kommentaren nach – unterschiedliche Irrenanstalten abklappern soll, muss sie sich stärken. Und wo macht man das am besten? Logo: An der Imbissbude von Kurt. Und bei einem Döner trifft man bestimmt den einen oder anderen Kumpel – oder Donald Trump. Um unangenehme Schweigsamkeit zu vermeiden, muss sich #AngelaMerkel dann mal zu einem Small Talk hinreißen lassen. Hat man sich erst einmal dazu durchgerungen, könnte es ja passieren, dass dabei gar keine zu schlechten Ideen entstehen.

Zum Beispiel könnte #DonaldTrump das "amerikanische" Gas einfach in "russisches" Gas umtaufen. Hammer und Sichel waren gestern. Stars and Stripes sind heute in. Allerdings klingt auch "türkisches" Gas ja irgendwie verlockend. Könnte ja nach Jasminblüten und Hubbly-Bubbly Gum Frutti riechen. Ein Abnehmer wäre auch #Deutschland allemal. Und wenn man schon "amerikanisches" Gas kauft, ist man definitiv zu einem Drittel Amerikaner. Das wissen ja die wenigsten. Was man wohl alles benötigt, um ein hundertprozentiger Amerikaner und ein wahrer Patriot zu werden?