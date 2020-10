Achtung, Polizei! – Schläger aus stahlhartem Holz? | Strippenzieher

Masken auf für den "Strippenzieher". Heute unterhalten sich unsere Holzköpfe über das Thema Polizeigewalt. Dabei sind die Strippen von Angela Merkel und Horst Seehofer bis zum Zerreißen gespannt, denn unser Kurt fühlt ihnen bei dem Thema ganz schön auf den Zahn. Aus gutem Grund.

Kennt ihr das Puppentheater "Punch and Judy" aus England? Für alle unwissenden Theaterbesucher und faulen Google-Nutzer hier eine Erklärung. Ähem. Das sind Handpuppen, die sich gegenseitig die Farbe aus den Rillen prügeln. Wo haben wir solche Szenen denn das letzte Mal gesehen? Stimmt. In Krefeld. Zugegeben, ein paar Dinge waren da schon anders: Es war eine Frau, sie war Polizistin, hatte keinen Knüppel, dafür aber tatkräftige Unterstützung von Kollegen, und das Opfer war ein Mann. Gut. Aber wenn Puppengewalt halt nicht mehr ausreicht, dann muss es eben die Realität regeln. Wenn dann noch ein Hauch von Rassismus in der Luft liegt, bietet dieses Thema ordentlich Diskussionsstoff.

Natürlich auch für unsere #AngelaMerkel- und Horst-Seehofer-Puppen. Die haben wieder Bock auf Wurst und treffen sich bei unserem Lieblingsimbissverkäufer Kurt in Berlin. Doch, oh Schreck. Kurt wurde während einer #Polizeikontrolle ordentlich zu Klump gehauen. Na, das passt ja wie die Faust aufs Holzauge. Ein Ausländer, der von einer Staatsmacht zurechtgewiesen wurde. Eine solche Polizeigewalt ist laut #HorstSeehofer ja nur ein tragischer Einzelfall, also halb so wild. Im Theater "Punch and Judy" werden die Puppen sogar aufgehangen, und soweit wir wissen, gab es in der Geschichte kein so brutales Verhalten von rassistischen Polizisten. Was wäre das dann auch nur für eine Welt?