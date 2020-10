Exotische Tiere in Deutschland beliebt – Von Löwe bis Giftschlange darf alles gehalten werden

Quelle: Reuters © Mike Blake Die Ashera Katze ist eine Mischung aus dem afrikanischen Serval und dem asiatischen Leoparden. Solche Wildkatzen dürfen auch in Deutschland legal gehalten werden.

Ein exotisches Wildtier als Haustier? Spätestens seit der Doku "Tiger King" ist das Thema in den Fokus gerückt. Auch in Deutschland werden Exoten privat gehalten. Erst vor ein paar Tagen ist in Wuppertal ein entlaufener Serval wieder eingefangen worden.

Oktober 2020: Eine afrikanische Raubkatze streift durch Wuppertal. Der Serval war seiner Halterin ausgebüxt. Experten von der Tierrettung mussten ihn nach mehrtägiger Suche wieder einfangen. Das ist kein Einzelfall in Deutschland. Raubkatzen als Haustiere liegen voll im Trend. Spätestens seit der Doku "Tiger King" ist das Thema in den Fokus gerückt. Doch die Haltung ist umstritten. "In Deutschland gibt es kein einheitliches Gesetz, das die Haltung exotischer Tiere regelt", so Adeline Fischer von der Tier- und Naturschutzorganisation Pro Wildlife gegenüber Deutschlandfunk. In Deutschland kann man theoretisch jedes Tier halten: Löwe, Giftschlange oder Skorpion. Lediglich das Washingtoner Artenschutzabkommen reglementiere die Tierhaltung. Einige Tiere stehen unter Artenschutz und dürfen nur mit bestimmten Papieren gehalten werden. Diese Papiere beinhalten aber vor allem einen Herkunftsnachweis. Einen Nachweis über die artgerechte Haltung benötigen Halter bisher nicht. Das müsse sich dringend ändern, so Fischer. Sie fordert eindeutige Regularien. Manche Arten sollten privat einfach gar nicht gehalten werden dürfen. Exotische Tiere oder generell Tiere im Netz zu bestellen, sollte ihrer Meinung nach ganz verboten werden. Ich kann mir im Internet einen Löwen bestellen. Das kann nicht wahr sein. Gesetzeslage in Deutschland unübersichtlich In der Bundesartenschutzverordnung sind "Mindesthaltungsbedingungen" für die Tiere festgelegt. Diese werden jedoch in jedem Bundesland und zum Teil sogar von Kommune zu Kommune unterschiedlich streng ausgelegt. In Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern, Thüringen, Niedersachsen, Berlin, Bremen und Hamburg gibt es Gesetze, nach denen die Halter exotischer Tiere eine gewisse Sachkunde nachweisen müssen. Und dass sie die Tiere artgerecht halten können. In Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gibt es solche Gesetze nicht. In Baden-Württemberg denkt man derzeit über eine Neuregelung nach. Tierschützer fordern seit Jahren ein Haltungsverbot für exotische Tiere. Florian Eiserlo, Biologe und Betriebsleiter der Tier- und Artenschutzstation TIERART, sagte in der WDR-Sendung "Tiere suchen ein Zuhause": Man muss einheitliche Gesetze in ganz Europa auf die Beine bringen. Nur so könne man das Tierleid beenden, was damit einhergeht, so Eiserlo. Gefährliche Situationen für Tiere und Menschen Im niedersächsischen Herne mussten sogar vier Häuser evakuiert werden, nachdem eine Kobra ihrem Halter entwischt war. Dem unachtsamen Besitzer der Giftschlange wurde ein Bußgeld über mehrere Hundert Euro auferlegt, denn Halter haften für alle Schäden, die ihr Tier verursacht. Allerdings hat der Schlangenbesitzer Einspruch gegen den Bußgeldbescheid eingelegt. Jetzt liegt die Sache vor Gericht. Auch wenn das deutsche Gesetz die Haltung exotischer Tiere nicht verbietet, sollte jedem klar sein, worauf Tierschützer immer wieder hinweisen: Ein Tier ist kein Spielzeug oder Dekogegenstand und für Wildtiere ist ein natürlicher Lebensraum wohl bei Weitem besser geeignet als das heimische Sofa. Mehr zum Thema - Kein gutes Spielzeug für Wildtiere: Foto mit Jaguar und Plastikflasche entrüstet Umweltschützer