Kriminalhauptkommissar Fritsch: ″Habe in ein Wespennest gestochen" (Video)

Bei einer Kundgebung der ″Querdenker“ ist es zu mehreren Verhaftungen gekommen. Grund dafür waren laut Berliner Polizei tätliche Angriffe, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und die Vorlage falscher Gesundheitszeugnisse. RT sprach mit Michael Fritsch.

Am Rande der ″Querdenker“ - Veranstaltung sprach RT mit Kriminalhauptkommissar Michael Fritsch. Am 9. August 2020 hielt Fritsch in Dortmund eine Rede auf einer Bühne der Querdenker und wurde tags darauf suspendiert. Am 24. August wurden sein Haus, seine Fahrzeuge und die Räumlichkeiten eines Geschäftspartners von der Polizei durchsucht. Begründet wurden die Maßnahmen mit der Vermutung, Fritsch stehe den sogenannten ″Reichsbürgern“ nahe. Fritsch selber weist solche Vorwürfe zurück. Er sei weder rechtsradikal, noch ein Reichsbürger und habe seinen Beruf immer mit Leib und Seele ausgeübt.