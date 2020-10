"Zeit der Geselligkeit ist vorbei": Berliner Senat beschließt Sperrstunde für Restaurants und Bars

Der Berliner Senat hat die Corona-Regeln für die Hauptstadt verschärft. Nach Aussage des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller versucht die Stadt auf diese Weise, einen kompletten Lockdown zu verhindern. Stattdessen soll nun mit neuen Maßnahmen das Nachtleben in Berlin heruntergefahren werden. In den vergangenen Tagen war die Zahl der Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gestiegen. Der rot-rot-grüne Senat sah sich zum Handeln gezwungen.

Auch das Berliner "Ampelsystem" zur Bewertung der Corona-Lage Handlungsbedarf soll Handlungsbedarf aufzeigen: Die Zahl der neuen bestätigten Fälle im Verhältnis zur Einwohnerzahl in den vergangenen sieben Tagen sowie die Reproduktionszahl liegen inzwischen über den als kritisch definierten Grenzwerten. Vier Bezirke der Hauptstadt sind aktuell über der Obergrenze von 50 neuen testpositiven Fällen pro 100.000 Einwohner in einer Woche.

Das ist das Nachtleben in Berlin, was uns Probleme bereitet hat in den letzten Tagen und Wochen", sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwoch im RBB-Inforadio.