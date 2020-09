"Teilweise geklappt": Warn-Apps versagen beim ersten bundesweiten Probealarm

Die Apps "Katwarn" und "Nina" sollen die Bevölkerung über Gefahren informieren. An diesem Donnerstag zum bundesweiten Warntag haben sie versagt. Der Probealarm, der um 11 Uhr übermittelt werden sollte, kam zu spät oder blieb ganz aus. Spott kam von Nutzern.

Die Katastrophen-Warn-Apps "Nina" und "Katwarn" sind am Donnerstag bei vielen Nutzern still geblieben. Die angekündigte Warnmeldung erschien zunächst nicht. "Wir wissen, dass es teilweise geklappt hat", sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn. Teilweise sei es aber auch zu einer Überlastung des modularen Warnsystems gekommen. Die Apps soll Nutzer vor Gefahren warnen – an diesem Donnerstag sollten sie einen Probealarm übermitteln.

Erstmals seit der Wiedervereinigung war um 11 Uhr der bundesweite Probealarm ausgelöst worden. Der sogenannte Warntag dient als Vorbereitung auf Gefahrenlagen wie schwere Unwetter, Chemieunfälle oder auch Terroranschläge.

Die Warn-App "Nina" wird derzeit von rund 7,6 Millionen Menschen genutzt. Seit Beginn der COVID-19-Pandemie wurde sie deutlich häufiger heruntergeladen. Über die App warnt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vor Gefahren wie Bränden, radioaktiver Strahlung, Stromausfällen, Erdbeben oder Überschwemmungen.

Auf Twitter machten sich User über die Fehlfunktion lustig:

Große Überraschung am #Warntag. Nix hat funktioniert, keine NINA, kein KATWARN, kein Radio, Sirene - wer braucht das schon - Deutschland ist einfach ein kaputtes Land. — Tobias (@thadoteu) September 10, 2020

Eigentlich sollten alle Nutzer, die die Apps installiert haben, folgende Meldung erhalten: "Bundesweiter Warntag 2020 – Probewarnung; Bundesland; In Deutschland findet heute der Warntag2020 mit einem bundesweiten Probealarm für alle Warnmittel statt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung; Handlungsempfehlung: Informieren Sie Ihre Nachbarn." In Berlin allerdings meldete sich "Nina" eine halbe Stunde zu spät. Auch in Potsdam oder Nordrhein-Westfalen soll sie die Warn-App laut Twitter-Usern nicht funktionier haben. "Katwarn" enttäuschte ebenfalls. Beispielsweise in Halle:

Wie erbährmlich das ist. Ich lache gerade so hart 🤣 #Warntag2020 soll zur sensibiliesierung der Bevölkerung dienen und jetzt erfährt man, das in Halle nicht mal mehr Sirenen existieren (aus Kostengründen). Stattdessen beruht man sich auf die App KATwarn (die keine Warnung 1/3 — El Schnorres (@PicsInMyHead) September 10, 2020

Der nächste Warntag soll am 9. September 2021 stattfinden. Ein Jahr also, um die gravierenden Mängel zu beheben.

#Warntag2020-Debakel - Da hat doch bestimmt wieder der Russe...? — Florian Warweg (@FWarweg) September 10, 2020

