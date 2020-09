"Wieso wurde Kundgebung von Reichsbürgern erlaubt?" - Mathias Bröckers zum "Sturm auf Reichstag"

Der Ältestenrat hat am Donnerstag nach der Besetzung der Reichstagstreppe am vergangenen Samstag über die Sicherheitsmaßnahmen beraten. Dazu sprachen wir mit Buchautor Mathias Bröckers, der die verschiedenen Corona-Proteste am Samstag beobachtet hatte.