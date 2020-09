Journalisten auf Bundespressekonferenz: Stehen Russland oder USA hinter "Sturm auf Reichstag"?

Folge uns auf

Bei der aktuellen Bundespressekonferenz verwiesen Journalisten auf die Präsenz von Russland- und US-Flaggen beim "Sturm auf den Reichstag" am 29. August und wollten wissen, ob dies Hinweise seien, dass Russland oder die USA hinter den Vorfällen am Wochenende in Berlin stecken.