Corona-Demo in Berlin: Stimmen der Demonstrationsteilnehmer (Video)

Quelle: Reuters © Axel Schmidt Aufnahme der Demonstration vom 29. August 2020 in Berlin.

Am Samstag fand in Berlin die Demonstration der sogenannten "Querdenker" statt. Nach dem ursprünglichen Verbot durch die Berliner Versammlungsbehörde, wurde die Kundgebung am Freitag doch noch gerichtlich erlaubt. RT Deutsch sprach mit Teilnehmern der Kundgebung.

Laut offiziellen Zahlen nahmen dann etwa 38.000 Menschen daran teil. Auf der Straße des 17. Juni zeigte sich das für die "Querdenker" mittlerweile typische Bild friedlicher Teilnehmer. Anderswo kam es auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Polizei nahm 300 Menschen fest. Mehr zum Thema – Nicht nur Berlin: Bilder von Demonstrationen in London, Paris und Zürich