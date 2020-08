Bankräuber in Berlin-Schöneberg gefasst

Am Dienstag überfiel ein Flipflops tragender Mann zwei Banken in Berlin und flüchtete mit dem Fahrrad.

Der Mann, der am Dienstag zwei Banken in Charlottenburg und Schöneberg innerhalb einer halben Stunde überfallen haben soll, wurde nun von der Polizei festgenommen. Besonders kurios: Während der Überfälle trug er Flipflops und flüchtete mit dem Fahrrad.

Wie die Polizei Berlin mitteilte, wurde am Mittwoch gegen 8 Uhr ein 39-Jähriger festgenommen, der am Dienstag zwei Banken in einer halben Stunde überfallen haben soll. Ein Sondereinsatzkommando nahm ihn in seiner Wohnung in der Eisenacher Straße fest. Der entscheidende Hinweis kam aus der Bevölkerung. Nach Informationen der Bild soll es sich bei dem Mann um einen Italo-Brasilianer handeln.

#UPDATE

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der Gesuchte identifiziert und vor einer Stunde von unserem #SEK in seiner Wohnung in #Schöneberg festgenommen werden. #Danke für Ihre Unterstützung.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 26, 2020

Nach Angaben der Polizei trat der mutmaßliche Täter gegen 9.15 Uhr an einen Schalter der Commerzbank-Filiale in der Hauptstraße in Schöneberg, bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und forderte Geld. Der bedrohte Bankangestellte händigte ihm daraufhin das Geld aus. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter, der mit einer Jogginghose und Flipflops bekleidet war, aus der Bank und entkam mit dem Fahrrad. Der 49-jährige Bankangestellte erlitt einen Schock und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 9.45 Uhr trat derselbe Mann in eine Filiale der Commerzbank am Kurfürstendamm, bedrohte einen Angestellten im Kassenbereich mit einem Messer und forderte Geld. Allerdings wurde der Sicherheitsdienst der Bank auf das Geschehen aufmerksam, sodass der mutmaßliche Täter ohne Beute flüchten musste.

Mehr zum Thema - Zwei Banken in Berlin an einem Tag überfallen