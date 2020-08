Fake News? – Bundesinnenministerium dementiert BILD-Berichterstattung zu Nawalny-Flug

Wie wichtig – und wie gefährdet – der Patient ist, wurde auch mit diesem Detail deutlich: Für den Rettungsflieger war am Samstagmorgen auf dem Flugtracking-Service 'Flightradar' der Flughafen Schönefeld als Landeort angegeben. BILD erfuhr aber im Vorfeld, "dass Nawalny in Tegel landen würde – und dass hinter der Fehlinformation eine bewusste Verschleierungstaktik stand", berichtete BILD am 22. August.