Zwei Banken in Berlin an einem Tag überfallen

In Berlin wurden am Dienstag kurz hintereinander zwei Banken überfallen.

In Berlin sind am Dienstag zwei Banken überfallen worden. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich möglicherweise um den gleichen Täter handelt. Erst Anfang August gab es einen Banküberfall, bei dem auch Schüsse fielen und ein Sicherheitsmitarbeiter verletzt wurde.

Am Dienstagvormittag sind in Berlin kurz hintereinander zwei Banken überfallen worden. Der Täter konnte nach Polizeiangaben unerkannt flüchten. Die beiden Filialen der Commerzbank in der Hauptstraße in Schöneberg und am Kurfürstendamm in Charlottenburg liegen nur drei Kilometer voneinander entfernt. Menschen wurden bei den Überfällen nicht verletzt. Die Polizei prüft derzeit, ob es einen Zusammenhang gibt und ob die Überfälle vom gleichen Täter verübt wurden.

Unsere Kolleg. wurden heute Vormittag kurz hintereinander zu zwei Banküberfällen alarmiert. Betroffen sind Filialen in #Schöneberg und #Charlottenburg. Der oder die Täter flohen in beiden Fällen unerkannt. Ein Zusammenhang wird geprüft. Verletzt wurde niemand.

In beiden Bankfilialen war die Spurensicherung der Polizei im Einsatz. Der erste Alarm in Schönefeld ging gegen 9.25 Uhr bei der Polizei ein. Um 10 Uhr folgte dann der Alarm am Ku'damm. Ein Bankangestellter steht noch unter Schock. Ob Geld erbeutet wurde, teilte die Polizei nicht mit.

Banküberfälle sind zwar inzwischen selten, da Banken keine größeren Bargeldsummen mehr offen aufbewahren. Allerdings gab es bereits Anfang August einen Raubüberfall in einer Bankfiliale in Berlin-Wilmersdorf, bei dem auch Schüsse fielen und ein Sicherheitsmitarbeiter verletzt wurde. Die Polizei prüft derzeit, ob es Hinweise zu kriminellen Mitgliedern aus arabischstämmigen Clans gibt, die bereits in der Vergangenheit Überfälle auf Geldtransporter und Einbrüche in Banken verübten.