Steigende Infizierten-Zahlen schüren Angst: Straßenumfrage in Berlin (Video)

Wird Deutschland bereits von der zweiten Corona-Welle überrollt? Diese Behauptung hört und sieht man in den Mainstream-Medien immer öfter. Grund dafür sind die steigenden Zahlen der positiv Getesteten, zuletzt um knapp 1.500 an einem Tag, so viele wie seit Mai nicht mehr.

Der Weltärztebund sieht darin eher eine andauernde Welle. Und die Berliner? Margarita Bityutski hat sich in der Hauptstadt umgehört.