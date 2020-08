Überfall auf Geldtransporter in Wilmersdorf

Nur wenige Tage nach dem vereitelten Raubüberfall in einer Bankfiliale am Herrmannplatz meldet die Polizei einen weiteren Fall: In Wilmersdorf kam es am Bundesplatz am Dienstagvormittag zu einer ähnlichen Tat - dabei fielen offenbar auch Schüsse.

In Berlin ist erneut ein Geldtransporter überfallen worden. Die Berliner Polizei bestätigte einen solchen Vorfall am Bundesplatz Ecke Detmolder Straße. Dort sollen auch Schüsse gefallen sein, mindestens eine Person wurde dabei verletzt. Drei Männer sind auf der Flucht. Aktuell sind unsere Kolleg. in #Wilmersdorf im Bereich #Bundesplatz/Detmolder Str. im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen soll dort ein Überfall auf einen Geldtransporter stattgefunden haben.

Bitte umfahren Sie den Bereich weiträumig.#Update folgt.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 4, 2020 Der Geldtransporter steht vor der Volksbank und soll brennen. Laut Berliner Feuerwehr sind 20 Kräfte vor Ort im Einsatz. Gegen 9:37 Uhr wurden wir zusammen mit der @polizeiberlin zu einem ##Fahrzeugbrand in die #Detmolder_Straße nach #Wilmersdorf alarmiert. Eine Person wurde hierbei verletzt. Wir sind mit 20 Kräften vor Ort.

Weitere Infos folgen... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 4, 2020