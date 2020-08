18 Polizisten bei Auflösung von Berliner Kundgebung gegen Corona-Auflagen verletzt

Trotz steigender Infektionszahlen haben am Samstag rund 20.000 Menschen in Berlin protestiert. Die Demonstranten forderten ein Ende aller Corona-Auflagen. Bei der Auflösung der Kundgebung wurden 18 Polizeibeamte verletzt. Insgesamt waren 1.100 Beamte im Einsatz.

Bei der Auflösung der Kundgebung von Gegnern staatlicher Corona-Auflagen in Berlin sind am Samstag 18 Polizeibeamte verletzt worden. Drei Polizisten mussten im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt waren laut Polizeiangaben rund 1.100 Beamte im Einsatz.

Ca. 1100 Kolleg. waren an diesem herausfordernden #b0108 im Einsatz. Stand jetzt wurden 18 von ihnen verletzt, 3 werden im Krankenhaus behandelt. Wir wünschen unseren Kolleginnen & Kollegen gute Besserung.#PM folgt nach Abschluss aller Maßnahmen.

Kommen Sie gut nach Hause! — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 1, 2020

Da bereits während der Demonstration die Hygieneregeln nicht eingehalten wurden, stellte die Polizei Strafanzeige gegen den Leiter der Versammlung. Der erklärte den Demonstrationszug am Nachmittag für beendet. Weil auch auf der anschließenden Kundgebung viele Demonstranten weder die Abstandsregeln einhielten noch Masken trugen, begann die Polizei am frühen Abend, die Versammlung aufzulösen.

Zu der Demonstration unter dem Motto "Das Ende der Pandemie - Tag der Freiheit" hatte die Initiative Querdenken 711 aufgerufen. In Stuttgart hatte diese Initiative bereits wiederholt demonstriert. Nach Schätzungen der Polizei schlossen sich bis zu 17.000 Menschen einem Demonstrationszug an, rund 20.000 beteiligten sich anschließend an der Kundgebung. Die Demonstranten forderten ein Ende aller Corona-Auflagen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller kritisierte die Teilnehmer scharf. Die Demonstranten würden die Fakten nicht zur Kenntnis nehmen und riskierten damit die Gesundheit anderer Menschen. Es gebe noch keinen Impfstoff und kein Medikament, man sei noch nicht über den Berg. (dpa)

