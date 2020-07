Raubüberfall auf Bankfiliale im Karstadt von Berlin-Neukölln – Viele Sondereinsatzkräfte vor Ort

Quelle: www.globallookpress.com

Vier Unbekannte haben nach Angaben der Polizei am Freitagmittag eine Bankfiliale im Warenhaus Karstadt am Hermannplatz in Berlin-Neukölln überfallen. Sie hätten dort ein Sprühgerät mit Reizgas entleert und seien geflüchtet, so Polizeisprecher Thilo Cablitz vor Ort.

Unklar ist bislang, ob bei dem Raubüberfall Geld erbeutet wurde. Laut Polizei ist es zudem ungewiss, ob noch Verdächtige in dem Warenhauskomplex seien. Das Gebäude werde mit Spezialeinsatzkräften durchsucht, so der Polizeisprecher. #Update

Vier Männer sollen eine Bankfiliale am #Hermannplatz überfallen und dort Reizgas versprüht haben. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Unsere Kolleg. ermitteln vor Ort die weiteren Umstände.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 31, 2020 Die mutmaßlichen Täter seien mit einem Fahrzeug auf der Flucht. Weitere Details sind bis jetzt nicht bekannt. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Es durchsucht das Karstadt-Gebäude aktuell nach weiteren Tatverdächtigen. Quelle: www.globallookpress.com Der Feuerwehr zufolge wurden bislang elf Verletzte der Reizgasattacke behandelt. Vier von ihnen seien in Kliniken gebracht worden. Mehrere Verletzte in #Kreuzberg. Wir sind in einem Warenhaus in der #Hasenheide / #Hermannplatz im Einsatz. #Rettungsdienst. Update folgt — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 31, 2020 Die 40 Einsatzkräfte bereiteten sich auf weitere Betroffene vor. Die fahren jetzt ordentlich auf... pic.twitter.com/riXO2rgjaY — Florian Warweg (@FWarweg) July 31, 2020 Live aus Berlin-Neukölln: