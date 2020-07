Billigt RT Journalistenmorde? Wie BILD-Chef Unwahrheiten verbreitet – und dann dazu schweigt

RT berichtet wohlwollend über Journalistenmorde. Das schrieb Bild-Chefredakteur Julian Reichelt vor über einem Monat auf Twitter. Belege für diese beleidigende Behauptung ist er bis heute schuldig geblieben. Auf Anfragen von RT antwortet Reichelt nicht.

Julian Reichelt, früherer Kriegsreporter und heutiger Chefredakteur des Boulevardblatts Bild aus dem Axel-Springer-Verlag, verbreitete Ende Mai auf Twitter die unzutreffende und infame Behauptung, RT würde wohlwollend über Journalistenmorde berichten.

Reichelt hatte sich mit dem YouTuber Rezo angelegt und diesen mit einer Serie von Tweets für sein Video "Die Zerstörung der Presse" kritisiert. In dem vierten dieser Tweets forderte er Rezo auf, doch mal ein Video über YouTube zu machen – oder über Google als Muttergesellschaft von YouTube.

In diesem Zusammenhang beklagte der Bild-Mann, dem man nachsagt, er habe in seinem Büro ein Feldbett stehen, dass Google-News Bild und RT gleich behandeln würde. Zu RT (Reichelt verwendet den alten Namen "Russia Today") schreibt er dann in einer Klammer:

die wohlwollend über Journalisten-Morde berichten.

...mal ein Video über Youtube. Oder über Google, die uns (musst Du nicht mögen) und Russia Today (die wohlwollend über Journalisten-Morde berichten) in derselben News-Box ranken. Da kommen Dein Geld und Deine Reichweite her. Und bitte, auch wenn es belehrend klingt, hör auf... — Julian Reichelt (@jreichelt) May 31, 2020

Diese Behauptung ist unwahr und zugleich rufschädigend. RT Deutsch und die anderen Mitglieder der RT-Familie haben zu keiner Zeit jemals wohlwollend über Journalistenmorde berichtet.

Die Behauptung ist außerdem infam, weil bereits mehrere Mitarbeiter von RT und von der zu RT gehörenden Nachrichtenagentur Ruptly ermordet wurden oder am Rande bewaffneter Konflikte ihr Leben verloren. Immer wieder sind RT-Journalisten Drohungen und Angriffen ausgesetzt.

Hey @BILD-Julian, du hast jetzt über Wochen mehrere Anfragen unbeantwortet gelassen, wann @RT_Deutsch, wie von dir behauptet, "wohlwollend über Journalisten-Morde" berichtet hätte. Der Vorwurf ist so gravierend, dass du das schon belegen solltest. Wir warten (noch) geduldig... — Florian Warweg (@FWarweg) June 15, 2020

Dies ist schlichtweg falsch und mehr als beleidigend. Vor allem wenn man bedenkt, dass RT-Journalisten regelmäßig üblen Angriffen und Drohungen ausgesetzt sind. Aber wir wissen, dass wir von Julian Reichelt keine Fakten und Verantwortlichkeit zu erwarten haben. https://t.co/3p54mYlUSP — RT Deutsch (@RT_Deutsch) June 22, 2020

Worauf sich Reichelt mit seiner falschen Aussage bezieht oder zu beziehen glaubt, bleibt unklar. Der Bild-Chefredakteur lieferte keine Erklärung und keinen Beleg für seine Behauptung. Natürlich gab es auch keine Entschuldigung. RT Deutsch und auch Mitarbeiter von RT forderten Reichelt – nicht nur auf Sozialen Netzwerken – mehrmals dazu auf, sich zu erklären. Bislang hielt es der Bild-Mann nicht für nötig zu antworten.

Bild verbreitete in der Vergangenheit wiederholt Falschnachrichten über RT Deutsch. Reichelt nannte RT vor Jahren "ein lächerliches, verschwörungstheoretisches Propagandasprachrohr eines blamablen Nachrichtenkanals".

