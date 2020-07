Es ist offiziell: Bundestag beschließt endgültigen Kohleausstieg

Quelle: www.globallookpress.com © Federico Gambarini / dpa

Hinter einem Schaufelradbagger im Braunkohletagebau Garzweiler in Nordrhein-Westfalen drehen sich Windräder zur Stromerzeugung. Bundestag hat am Freitag den schrittweisen Kohleausstieg in Deutschland bis spätestens 2038 beschlossen.