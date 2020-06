"Arbeit zum Wohle unseres Landes" – Steinmeier gratuliert CDU zum 75. Geburtstag

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der CDU zum 75. Geburtstag gratuliert und ihr "für die Arbeit zum Wohle unseres Landes" gedankt. Den historischen Gründungsaufruf der Partei zitierend schrieb Steinmeier der scheidenden CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer:

'Aus dem Chaos von Schuld und Schande, in das uns die Vergottung eines verbrecherischen Abenteurers gestürzt hat, kann eine Ordnung in demokratischer Freiheit nur entstehen, wenn wir uns auf die kulturgestaltenden, sittlichen und geistigen Kräfte des Christentums besinnen und diese Kraftquelle unserem Volke immer mehr erschließen.' Diese Worte aus dem Gründungsaufruf der CDU – aufgeschrieben nur wenige Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs – beeindrucken auch heute noch. Die Begründung der Demokratie in Deutschland nach 1945 und die Verwurzelung freiheitlich-demokratischer Werte in der bundesdeutschen Gesellschaft sind ohne die CDU nicht denkbar.