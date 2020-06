Gewerkschaft der Polizei zur Gewalt in Stuttgart, "latentem Rassismus" und umstrittenen taz-Artikel

Folge uns auf

Vor einigen Tagen ist die Debatte um die Rolle der Polizei in der Gesellschaft erneut entbrannt. Auslöser dafür war der viel diskutierte taz-Artikel "All cops are berufsunfähig", der hohe Wellen sowohl in den Reihen der Polizei als auch in der Medienwelt geschlagen hat.

Mehr zum Thema - "Option Mülldeponie": taz-Kolumne beschimpft alle Polizisten als Abfall Zur hitzigen Diskussion haben auch die Krawalle in Stuttgart am Wochenende beigetragen, die von Bundesinnenminister Horst Seehofer mit dem taz-Artikel in Verbindung gebracht wurden. Mehr zum Thema - "Werden sie zur Rechenschaft ziehen" – Stuttgart nach der Chaos-Nacht RT Deutsch hat mit dem Pressesprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin, Benjamin Jendro, über die Grenzen der Meinungsfreiheit sowie über Gewalt und Rassismusvorwürfen gegenüber der Polizei gesprochen.