US-Haftbefehl: Russischer DJ in Berlin festgenommen - Mitbewohnerin berichtet (Video)

Aufgrund des Haftbefehls eines Bezirksgerichts des US-Staates Maryland wurde der in Deutschland lebende russische DJ Denis Kaznacheev in Berlin verhaftet. Demnach habe Kaznacheev im sogenannten Darknet an Aktivitäten der russischen Cybermafia teilgenommen und sich zudem der Geldwäsche schuldig gemacht.

Jetzt droht die Überstellung an die US-Justiz, doch Kaznacheev weist jegliche Schuld von sich.