Bundespressekonferenz zu US-Abzugsplänen: "Unerschütterlicher Zusammenhalt über den Atlantik hinweg"

Die mutmaßlichen Abzugspläne von US-Präsident Donald Trump sorgen derzeit für Furore. Während der Transatlantikkoordinator der Bundesregierung, Peter Beyer, einen Abzug als "inakzeptabel" bezeichnet, nennt Regierungssprecher Seibert die Meldung "unbestätigte Medienberichte".

Bei der aktuellen Bundespressekonferenz (BPK) mauerten die Sprecher der Bundesregierung bezüglich der US-Abzugspläne. Man nehme keine Stellung zu "unbestätigten Medienberichten", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert und betonte zudem die Bedeutung der US-Soldaten für die Bundesrepublik.

Auf die Frage von RT-Redakteur Florian Warweg, ob die Bundesregierung in einem Abzug von US-Soldaten nicht auch eine Chance für mehr Sicherheit in Deutschland und Europa sähe, antwortete der Vertreter des Auswärtigen Amtes in typischer BPK-Manier: