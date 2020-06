Weitere Lockerungen: Bundesweit fast alle Fitnessstudios wieder geöffnet (Video)

Folge uns auf

In Berlin durften am Dienstag die Fitness-Studios wieder aufmachen. Mit Ausnahme von Bayern sind damit die Studios wieder in allen Bundesländern geöffnet. Dabei müssen einige Regeln eingehalten werden, um eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus zu verhindern.

Mehr zum Thema - Merkel zur Corona-Krise: "Wir haben diese Prüfung bisher recht gut bestanden" In Berlin gilt unter anderem ein Mindestabstand von drei Metern, an den Kursen dürfen maximal acht Personen teilnehmen und die Duschen sind geschlossen.